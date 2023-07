Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat die gestorbene frühere schleswig-holsteinische Ministerpräsidentin Heide Simonis (SPD) als "Vorreiterin in einer männerdominierten Politik" gewürdigt. "Ihre Wahl war ein Meilenstein, sie hat damit Geschichte geschrieben", teilte die SPD-Politikerin am Mittwoch in Mainz mit.