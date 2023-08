Eine Lehrerin aus der Pfalz will nicht hinnehmen, dass sie ihren Job wegen Äußerungen bei Demonstrationen und Beiträgen in sozialen Medien verloren hat. Sie habe gegen ihre Entfernung aus dem Dienst Berufung eingelegt, sagte eine Sprecherin des Verwaltungsgerichts Trier am Freitag auf dpa-Anfrage. Dort hatte die landesweit für Disziplinarrecht zuständige Kammer sich zur Verhängung "der Höchstmaßnahme" entschieden, weil die Frau "unaufhörlich mit drastischer Diktion gegen Politiker, den Staat, seine Organe, gegen die EU, deren Organe und auch gegen Migranten gehetzt" habe.