Mit Notfallplänen und dem Streben nach mehr Unabhängigkeit von externen Energiequellen bereitet sich der Pharmakonzern Boehringer Ingelheim auf Risiken bei der Energieversorgung vor. "Energiesicherheit ist auch für uns ein Thema und wir haben uns da in der Vergangenheit schon relativ gut aufgestellt", sagte die Deutschland-Chefin des Konzerns, Sabine Nikolaus, der Deutschen Presse-Agentur. Der Stammsitz Ingelheim (Kreis Mainz-Bingen) werde dank des neuen Biomasseheizkraftwerks in absehbarer Zeit größtenteils unabhängig von externen Energiequellen sein.

Am BI-Standort Biberach stellt sich das Thema Energiesicherheit laut Nikolaus etwas schwieriger dar. "Die Hauptenergiequellen dort sind zwei große Gasturbinen. Eine haben wir umgestellt auf Diesel, was natürlich überhaupt nicht das ist, was wir wollen", sagte sie. "Das ist in Sachen Nachhaltigkeit ein Rückschritt, bringt uns aber erst einmal die Sicherstellung unserer Produktionsprozesse." Parallel dazu schaue sich das Unternehmen andere Techniken an, die in Biberach verwendet werden könnten. "Da gibt es mittel- und langfristig einige Optionen; Erdwärme könnte ein Thema sein oder auch zukünftig die Wasserstofftechnologie."