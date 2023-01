Mit einem Baseballschläger hat ein Dieb in Pirmasens ein Schaufenster eingeschlagen und eine Wasserpfeife gestohlen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, lief der Mann nach der Tat am späten Freitagabend zunächst davon. Die Beamten hätten den mutmaßlichen Dieb aber dank Beschreibungen kurze Zeit später gefasst. Bei ihm seien sowohl die Wasserpfeife als auch Glassplitter der zerstörten Scheibe gefunden wurden. Zeugen wurden gebeten, sich mit der Polizei in Pirmasens in Verbindung zu setzen.