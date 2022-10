Beim Zusammenstoß eines Lkw mit zwei Transportern bei Pirmasens ist eine 24-Jährige ums Leben gekommen. Die Fahrerin des einen Transporters starb am Samstagvormittag noch an der Unfallstelle, wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte. Der 28-Jährige Fahrer des zweiten Transporters wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.