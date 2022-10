Nach einer ungewöhnlich hitzigen Debatte hat der saarländische Landtag einen CDU-Entwurf für ein saarländisches Kinderschutzgesetz abgelehnt. Stattdessen nahm das Plenum am Mittwoch einen Antrag der SPD-Regierungsfraktion an. Darin wird unter anderem die Absicht von Sozialminister Magnus Jung (SPD) begrüßt, im kommenden Frühjahr einen eigenen Entwurf für ein solches Kinderschutzgesetz vorzulegen.

Zuvor gab es im Landtag wechselseitige Schuldzuweisungen. Der Abgeordnete Alwin Theobald (CDU) warf den Sozialdemokraten "Parteitaktik" vor, weil diese dem CDU-Gesetzentwurf nicht zustimmen wollten. "Das Thema liegt Ihnen nicht so am Herzen wie der CDU", rief er den Sozialdemokraten zu. Parteitaktik sei der SPD "wichtiger als das Wohl der Kinder in diesem Land".

Die Abgeordnete Réka Klein (SPD) formulierte hingegen mit Blick auf die CDU: "Solange Sie das (Sozial-)Ministerium innehatten, haben Sie kein saarländisches Kinder- und Jugendschutzgesetz angestrebt. 23 Jahre lang. Dieses Thema haben Sie doch erst im Blickfeld, seitdem Sie sich davon erhoffen, dass sie damit bei den Bürgern und Bürgerinnen punkten können. Das ist schäbig." Sozialminister Magnus Jung betonte, der CDU-Gesetzentwurf sei eine bloße Kopie eines nordrhein-westfälischen Gesetzes. Er beklagte eine "vergiftete Debatte".

