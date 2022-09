Der Landtag Rheinland-Pfalz eröffnet seine erste Plenarsitzung nach der Sommerpause an diesem Mittwoch mit einer Diskussion über eine Nachfolgeregelung für das 9-Euro-Ticket. "Es ist ganz wichtig, dass es da weitergeht", sagte der Grünen-Fraktionsvorsitzende Bernhard Braun am Montag in Mainz. "Das entlastet die Umwelt, das entlastet die Straßen in den Städten und das entlastet von den Abgasen her die Menschen."