Aus familiären Gründen wird die SPD-Abgeordnete Anke Simon Ende des Jahres dem rheinland-pfälzischen Landtag den Rücken kehren. Ihr Nachfolger in der sozialdemokratischen Fraktion wird der 33 Jahre alte Vorsitzende des SPD-Stadtverbands und der SPD-Fraktion im Stadtrat in Ludwigshafen, David Guthier, wie die Landtagsfraktion der SPD am Donnerstag in Mainz mitteilte. Die 60-jährige Simon saß seit Mai 2011 im Parlament. Derzeit ist sie noch Vorsitzende des Ausschusses für Familie, Jugend, Integration und Verbraucherschutz sowie integrations- und migrationspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion im Landtag in Mainz.