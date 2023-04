Bei einem Überfall in einem Wohnhaus in Idar-Oberstein haben vier maskierte Täter nach Polizeiangaben eine 21 Jahre alte Frau gefesselt und ausgeraubt. Am Montagmorgen seien die Täter über ein eingeschlagenes Kellerfenster in das Haus eingedrungen, teilte die Polizei mit. Anschließend sollen die Unbekannten die Wohnung betreten haben, in der die 21-Jährige lebte. Diese sei mit einer Schusswaffe bedroht und mit Kabelbindern gefesselt worden. Die Täter durchsuchten demnach die Wohnung und erbeuteten Gegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro.