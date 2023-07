Im Saarland sollen in den nächsten beiden Jahren jeweils 100 Kommissaranwärter eingestellt werden. Das sei angesichts der "widrigen Wirtschafts- und Finanzlage" des Landes ein "großer Erfolg", teilte das saarländische Innenministerium am Mittwoch in Saarbrücken mit. Ziel sei weiterhin, dass die Zahl von insgesamt 2900 Planstellen für Polizistinnen und Polizisten in einem Jahrzehnt im Saarland erreicht werde.