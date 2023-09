Auf der Bundesstraße 256 ist es in der Nacht zu Mittwoch zu einer Verfolgungsfahrt zwischen fünf Kindern und Jugendlichen in einem Wagen und der Polizei gekommen. Das Auto kam an der Abfahrt Andernach-Miesenheim mit etwa 100 km/h in einer Rechtskurve von der Straße ab und durchbrach eine Leitplanke, wie die Polizei mitteilte. Keiner der jungen Insassen wurde bei dem Unfall ernsthaft verletzt, obwohl sie nach ersten Erkenntnissen nicht angeschnallt waren.