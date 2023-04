In Osthofen im Landkreis Alzey-Worms ist am Freitag eine Tankstelle überfallen worden. Der Täter bedrohte eine 26-jährige Angestellte mit einer Schusswaffe und forderte Bargeld aus der Kasse, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Mit einer dreistelligen Geldsumme sei er dann geflüchtet. Die Suche per Polizeihubschrauber blieb zunächst erfolglos. Verletzt wurde niemand.