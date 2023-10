Ein Mann ist in Ludwigshafen mit einem Messer leicht verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen wurde der 18-Jährige bei einem Streit mit einer Gruppe von fünf bis zehn Männern am Freitagabend im Bereich des Rheinufers geschlagen und erlitt zudem oberflächliche Stichverletzungen am Bein, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Mann wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Täter flohen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Zum Grund der Auseinandersetzung wurden noch keine Angaben gemacht.