Eine betrunkene Autofahrerin soll im Saarland einen Polizisten in den Finger gebissen haben. Die 30-Jährige aus Frankreich war bei einer Verkehrskontrolle in der Nacht zum Sonntag bei Kleinblittersdorf angehalten worden. «Sie war ohne eingeschaltetes Licht mit ihrem Auto unterwegs, war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand deutlich unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen», wie die Beamten mitteilten. «Noch in der Kontrolle pinkelte sie vor den Polizisten auf die Straße. Als ihr dann auf der Polizeiinspektion eine Blutprobe entnommen werden sollte, schlug sie um sich und biss einem Polizeibeamten in den Finger.» Die Frau blieb zur Ausnüchterung auf der Polizeiwache. Es erwarten sie mehrere Anzeigen.