Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch einen Geldautomaten in Bruchweiler-Bärenbach (Kreis Südwestpfalz) gesprengt. Die Polizei ging am Mittwochmorgen von mehreren Tätern aus, die nach der Sprengung des Automaten in einer Bankfiliale mit einem Auto in Richtung Frankreich flohen, wie ein Sprecher sagte. Nach ersten Erkenntnissen war an dem Wagen kein Kennzeichen angebracht. Das Auto und die mutmaßlichen Täter wurden bisher noch nicht gefunden. Ob Bargeld erbeutet wurde, stand noch nicht fest.