Falscher Notruf beim Videospiel-Streamen statt echter Notfall: Ein vermeintlicher Messerangriff im pfälzischen Neustadt an der Weinstraße hat sich als falscher Alarm entpuppt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte ein Anrufer am Samstagabend berichtet, dass in einer Wohnung fünf Menschen mit einem Messer verletzt worden seien und sich der Täter dort verschanzt habe. Vor Ort stellte sich die Situation aber ganz anders dar: Der 34 Jahre alte Bewohner hatte ein Videospiel gespielt und es live ins Internet gestreamt. Dabei waren auch seine Wohnung und seine Adresse sichtbar. Der noch unbekannte Täter wollte womöglich mit dem Anruf einen Polizeieinsatz in der Wohnung auslösen, der dann in Teilen live zu sehen gewesen wäre.