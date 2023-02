Ein Mann mit einer Spielzeugpistole hat einen größeren Polizeieinsatz im saarländischen Illingen ausgelöst. Eine Zeugin hatte am Freitagabend die Polizei alarmiert, dass im Ortsteil Uchtelfangen ein bewaffneter Mann unterwegs sei. Zahlreiche Beamte suchten die Umgebung ab und konnten schließlich den 28-Jährigen stellen. Auch die Waffe wurde gefunden - allerdings handelte es sich um eine Spielzeugpistole. Den Mann erwartet dennoch ein Strafverfahren: In seiner Wohnung wurde nämlich scharfe Munition gefunden, wie die Polizei in der Nacht zu Samstag mitteilte.