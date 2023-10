Nach einer Drohmail sind am Freitagmorgen zwei Schulen in Mainz geräumt worden. Es sei kein verdächtiger Gegenstand gefunden worden, teilte die Polizei am Mittag mit. Die Mail war bei der Astrid-Lindgren-Schule eingegangen, auch die benachbarte Dr. Martin-Luther-King-Schule wurde vorsichtshalber evakuiert.