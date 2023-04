Die Polizei hat vermeintlichen Einbrechern in Bad Kreuznach beim Klettern über einen Zaun geholfen. Eine aufmerksame Dame hatte am späten Dienstagabend die Polizeiinspektion über drei angebliche Einbrecher auf dem Gelände eines Kleingartenvereins in Bad Kreuznach informiert. Vor Ort stellte sich die Lage dann aber etwas anders dar, wie die Beamten am Mittwoch berichteten.