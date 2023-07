Im Fall einer seit Heiligabend 2022 vermissten Frau aus Montabaur hat die Polizei am Donnerstag ein Gebiet bei Villmar im Landkreis Limburg-Weilburg abgesucht. Rund hundert Polizistinnen und Polizisten seien am Donnerstagvormittag auf und an der Lahn im Einsatz, sagte die Polizei. Ein Hubschrauber kreiste über dem Gebiet, Taucher, Boote und Leichenspürhunde standen bereit. Die bei ihrem Verschwinden 34 Jahre alte Frau wurde laut Polizei zuletzt an Heiligabend in ihrer Wohnung gesehen.