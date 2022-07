Zwei maskierte Unbekannte haben in einer Bank in Glan-Münchweiler (Kreis Kusel) einen Geldautomaten gesprengt. Anschließend seien die Täter in der Nacht zum Montag mit einem Auto geflüchtet, sagte ein Polizeisprecher. Das Gebäude sei massiv beschädigt worden. Die Schadenshöhe war zunächst unklar.