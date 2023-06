Bei einer Schlägerei auf einem Volksfest in Völklingen sind vier Menschen verletzt worden. Eine der Personen erlitt in der Nacht zum Samstag vermutlich durch ein Messer eine Schnittwunde an der Hand, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Den Angaben zufolge kam es auf dem Fest zu einer Reihe weiterer körperlicher Auseinandersetzungen. So habe eine unbekannte Frau einer 29-Jährigen am Samstagabend einen Bierkrug ins Gesicht geschlagen, wobei diese eine Schnittwunde erlitt.