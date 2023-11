Neben einem Gleisbett in Bobenheim-Roxheim ist ein 19-Jähriger tot aufgefunden worden. Das teilte das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Montag mit. Der junge Mann sei am Morgen des 4. November im Bereich des Industriegebiets gefunden worden. Man gehe davon aus, dass der 19-Jährige von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden sei. "Wir haben keine Hinweise auf Fremdeinwirkung oder suizidales Handeln", sagte ein Polizeisprecher.