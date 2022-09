Die Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz hat angesichts der steigenden Preise einen Inflationsausgleich gefordert. "Hohe Preise, Gaskrise und mögliche neue Corona-Wellen werden die Krankenhäuser in bisher unvorstellbarem Ausmaß herausfordern und - ohne ein sofortiges Eingreifen der Politik - vor unlösbare Probleme stellen", heißt es in einer Mitteilung der Krankenhausgesellschaft vom Montag in Mainz.