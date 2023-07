Schnittkäse, Brot und Zucker kosten in Rheinland-Pfalz zurzeit deutlich mehr als noch vor einem Jahr. Das teilte das Statistische Landesamt am Montag in Bad Ems mit. Zucker etwa verteuerte sich im Vergleich zum Vorjahresmonat im Juli besonders stark - mit einem Plus von 70 Prozent. Für Schnittkäse zahlten die Verbraucherinnen und Verbraucher demnach rund 20,7 Prozent mehr, für Roggenbrot oder Mischbrot 11,5 Prozent.