Die hohe Inflation macht auch der Hotel- und Gaststättenbranche in Rheinland-Pfalz zu schaffen. Bereinigt um Preissteigerungen (real) sanken die Umsätze im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5,7 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Bad Ems mitteilte. Nominal, also ohne die Inflation zu berücksichtigen, stiegen die Erlöse um 2,9 Prozent. Die Zahl der Beschäftigten stieg der Statistik in den ersten sechs Monaten im Vorjahresvergleich um 12 Prozent.