Die Inflation in Rheinland-Pfalz ist diesen Monat weiter deutlich zurückgegangen. Im Mai lag die Teuerungsrate im Bundesland im Jahresvergleich bei 6,1 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Bad Ems mitteilte. Im April hatte sie noch bei 7,1 Prozent gelegen. Die Inflationsrate ist ein Maßstab dafür, wie sich die Preise für Verbraucher und Verbraucherinnen im Durchschnitt verändern.