Beim bundesweiten Warntag am Donnerstag haben auch vielerorts in Rheinland-Pfalz um 11.00 Uhr die Sirenen geheult. So war der Probealarm etwa in Mainz und Koblenz zu hören, im Koblenzer Stadtteil Metternich erklang zudem anschließend die Durchsage: "Hier ist ihre Feuerwehr, dies ist ein Probealarm." Zudem wurden die Menschen auch über andere Kanäle gewarnt - etwa über Radiodurchsagen oder über ihre Handys.