In Rheinland-Pfalz und dem Saarland wird das Wetter in den kommenden Tagen wechselhaft und mild. Am Mittwochvormittag bleibt es grau und meist trocken, ab dem Mittag zieht teils leichter Regen auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte. Die Temperaturen steigen auf 14 bis 18 Grad, in Berglagen bleibt es etwas kühler.