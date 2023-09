Ein psychisch kranker Mann, der seinen Betreuer getötet hat, ist vom Landgericht Saarbrücken wegen Totschlags zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Zugleich ordneten die Richter am Donnerstag die Unterbringung des 55-Jährigen in einer psychiatrischen Klinik an, wie ein Sprecher des Landgerichts mitteilte.