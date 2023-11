Der Softwareanbieter Compugroup Medical hat in den ersten neun Monaten seinen Umsatz gesteigert. Die Erlöse kletterten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um zehn Prozent auf rund 881 Millionen Euro. Aus eigener Kraft - also bereinigt um Effekte aus Übernahmen und Wechselkursveränderungen - ist es ein Plus von acht Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie das auf Arztpraxen, Apotheken und Krankenhäuser spezialisierte Unternehmen am Donnerstag in Koblenz mitteilte. Dabei flaute das Wachstum der Compugroup im dritten Quartal des Jahres etwas ab. Der Umsatz von 285,7 Millionen Euro lag nur leicht über dem des Vorjahreszeitraums.