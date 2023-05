Bei einer Schlägerei sind in Ludwigshafen ein 30 Jahre alter Mann und zwei Jugendliche leicht verletzt worden. Die beiden Jungen im Alter von 15 und 16 Jahren wollten dem Mann am Sonntagabend eigentlich zunächst helfen, nachdem dieser aus unbekannten Gründen im Bereich des Ernst-Bloch-Platzes gestürzt war, wie die Polizei am Montag mitteilte. Trotz der Hilfe sei es aber zwischen den Beteiligten zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Die Polizei erteilte dem 30-Jährigen einen Platzverweis, da er sich auch später noch aggressiv verhielt. Warum genau es zu dem Streit kam, konnte die Polizei nicht sagen.