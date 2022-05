Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) hat Astronaut Matthias Maurer für seinen Forschungseinsatz im Weltraum gedankt. «Das Saarland ist stolz, dass einer von hier zu einer so bedeutenden Mission aufgebrochen ist», erklärte sie nach einer Video-Schalte mit Maurer am Donnerstag. Der 52-Jährige war am vergangenen Freitag nach knapp einem halben Jahr auf der Internationalen Raumstation ISS zur Erde zurückgekehrt.