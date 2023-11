Die Großregion will ihre Zusammenarbeit beim Katastrophenschutz verstärken. Im Fokus sollen grenzüberschreitende Katastrophen stehen, aber auch solche in den jeweiligen Regionen, bei denen man sich untereinander unterstützen kann.

In der Großregion soll eine gemeinsame Koordinierungsstelle für Katastrophenfälle entstehen. "Wir brauchen auch im Katastrophen- und Bevölkerungsschutz so eine koordinierende Stelle, die es möglich macht, auch bei kleineren Vorfällen wirklich sehr schnell zusammenzukommen und die Lage sehr schnell im Griff zu haben", sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Montag bei einem Zwischengipfel der Großregion in Tawern (Kreis Trier-Saarburg).

Rheinland-Pfalz hat Anfang 2023 die Gipfel-Präsidentschaft der Großregion für zwei Jahre übernommen. Zu dem Gebiet mit fast zwölf Millionen Einwohnern gehören Rheinland-Pfalz, das Saarland, Luxemburg, Lothringen (Grand Est), die Wallonie, die Fédération Wallonie-Bruxelles und die deutschsprachige Gemeinschaft in Belgien.

Am Montag gründeten die Gipfelteilnehmer die gemeinsame Arbeitsgruppe "Bevölkerungsschutz, Feuerwehr und Rettungsdienst", um die Zusammenarbeit zu verstärken. Angestrebt sei, dass die neue Struktur mit einer koordinierenden Stelle bis Ende 2024 "steht", sagte Dreyer. Im Fokus stünden grenzüberschreitende Katastrophen, aber auch Katastrophen in den jeweiligen Regionen, bei denen man sich untereinander unterstützen könne.

Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) sagte bei dem Treffen, es sei wichtig, dass man in solchen Fällen "gefestigte Strukturen mit klaren Ansprechpartnern" habe, um sich "sehr schnell austauschen zu können". Man habe bei verschiedenen Anlässen gesehen, "dass wir uns tatsächlich auf Schadens-Großereignisse oder schlimmstenfalls auf eine Pandemie vorbereiten müssen. Und gerade solche Ereignisse machen überhaupt nicht an den Grenzen halt". Daher habe man sich vorgenommen, "die Dinge systematisch anzugehen".

Bei der grenzüberschreitenden Polizei- und Zollzusammenarbeit gibt es in der Großregion bereits seit 20 Jahren eine gemeinsamen Stelle in Luxemburg. Auch die neue Stelle für den Katastrophenschutz könne dort ihren Standort bekommen, sagte Dreyer. Das müsse aber noch mit der neuen Regierung, die noch nicht im Amt sei, geklärt werden.

