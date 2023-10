Der saarländische Landtag setzt am Mittwoch (9.00 Uhr) seine Beratungen über den Landeshaushalt in den Jahren 2024 und 2025 fort. Nachdem Finanzminister Jakob von Weizsäcker (SPD) das insgesamt knapp zwölf Milliarden schwere Budget am Dienstag eingebracht hatte, sollen nun die Einzelheiten diskutiert werden. Anschließend wird der Doppelhaushalt an den zuständigen Ausschuss des Landtags überwiesen. Im Dezember soll er dann im Plenum beschlossen werden.

Der Haushalt sieht für 2024 Ausgaben in Höhe von 5,8 Milliarden Euro und von 5,98 Milliarden Euro im Jahr 2025 vor. Von Weizsäcker hatte am Dienstag von einem "Haushalt der Konsolidierung und Priorisierung in fordernden Zeiten" gesprochen. Dennoch sollen in den beiden nächsten Jahren insgesamt gut eine Milliarde Euro investiert werden. In jedem Jahr fallen rund zwei Milliarden Euro Personalkosten an.

