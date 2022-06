Antisemitismus und Verschwörungsideologien sind im vergangenen Jahr die Schwerpunkte der Arbeit in der rheinland-pfälzischen Präventionsagentur gegen Extremismus gewesen. «Es hat sich eine neue Art extremistischer Demokratie- und Staatsfeindlichkeit herausgebildet, die alte antisemitische und verschwörungsideologische Erzählungen wiederbelebt hat», teilte Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Dienstag in Mainz mit. Er berichtete im Kabinett über die Arbeit der beim Verfassungsschutz eingerichteten Präventionsagentur.