Ein unbekannter Täter ist in Völklingen in ein Feuerwehrgerätehaus eingebrochen und hat einen Laptop, einen Beamer und Bargeld gestohlen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ist bislang unklar, wie sich der Täter Zugang zum Gebäude im Stadtteil Fürstenhausen verschaffte. Die Tat ereignete sich demnach zwischen Samstagnachmittag und Montagabend. Im Gebäude brach der Täter Polizeiangaben zufolge mehrere Türen auf und durchwühlte Schränke. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.