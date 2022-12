Bei einem Verkehrsunfall in der Saar-Gemeinde Quierschied sind am Mittwochabend vier Menschen verletzt worden. Ein 72-jähriger Pkw-Fahrer verlor aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen, durchbrach einen Zaun auf der rechten Fahrbahnseite und stürzte eine etwa zwei Meter hohe Stützmauer hinunter, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte.

In einem Garten sei der Pkw auf der Seite liegen geblieben. Der Fahrer sowie seine Ehefrau wurden schwer verletzt, zwei Kinder im Alter von zwei und fünf Jahren leicht. Alle vier Insassen hätten sich nicht aus eigener Kraft aus dem Fahrzeug befreien können und seien von der Feuerwehr gerettet worden, hieß es in der Mitteilung. Sie wurden in umliegende Kliniken gebracht. Die Fahrbahn war zeitweise voll gesperrt.

Polizeimeldung