Ein betrunkener Autofahrer ist bei einem Unfall auf der A8 schwer verletzt worden. Der 62-Jährige hatte in Höhe der Anschlussstelle Friedrichsthal-Bildstock (Regionalverband Saarbrücken) aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verloren, wie die Polizei mitteilte. Das Fahrzeug krachte daraufhin frontal gegen die Mittelleitplanke. Erst 100 Meter weiter kam das Auto dann zum Stehen, wie es hieß. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Wegen Alkohols am Steuer wurde ein entsprechendes Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.