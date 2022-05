Nach dem Ausbruch eines Brands in einem Mehrparteienhaus in Saarbrücken hat die Feuerwehr eine 20-Jährige aus ihrer Erdgeschosswohnung gerettet. Die Frau sei mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Die weiteren Bewohner des Hauses seien durch die ausgelösten Rauchmelder gewarnt worden und hätten das Haus am Freitagabend eigenständig und unverletzt verlassen können. Angaben zur Ursache für den Ausbruch des Feuers gab es zunächst nicht.