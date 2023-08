Nach einem Wohnhausbrand an der Mittelmosel im Landkreis Bernkastel-Wittlich ist eine Frau an ihren Verbrennungen gestorben. Aus unbekannten Gründen war das Feuer am Dienstagabend in einem Haus in Ürzig ausgebrochen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die 73-jährige Hausbewohnerin starb wenig später.