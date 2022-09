Auf einer Kreisstraße in der Eifel ist am frühen Samstagmorgen ein Autofahrer von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto stieß gegen eine Schutzplanke und überschlug sich, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurde der Beifahrer schwer verletzt. Er wurde in dem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Beim Eintreffen der Polizei fehlte von dem Fahrer jede Spur. Das Auto war kurz nach 4.00 Uhr auf der Kreisstraße 28 zwischen Kehrig und Kollig (Kreis Mayen-Koblenz) unterwegs.