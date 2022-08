Bei einem schweren Autounfall auf der A61 bei Rheinböllen sind die sechs Insassen des Fahrzeugs verletzt worden. Einige erlitten dabei am Sonntag schwere Verletzungen, wie die Polizei am Abend mitteilte. Wie viele genau, war zunächst nicht bekannt. Sie wurden allesamt in Krankenhäuser gebracht.