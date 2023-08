Bei einem Brand in einer Wohn- und Betreuungseinrichtung in Boppard (Rhein-Hunsrück-Kreis) sind fünf Menschen leicht verletzt worden. Nach dem Brand am Sonntag sei die zweite Etage des Gebäudes vorerst nicht bewohnbar, teilte eine Sprecherin der Polizei in Boppard mit. Die Leichtverletzten seien nach medizinischer Betreuung am selben Tag wieder entlassen worden, hieß es. Die Ursache für das Feuer sowie die Schadenshöhe waren zunächst unklar. Für betroffene Bewohnerinnen und Bewohner werde nun eine neue Unterbringung organisiert.