Verteidigungsministerin Christine Lambrecht besucht an diesem Dienstag (13.00 Uhr) das Auslieferungslager für Bundeswehrbekleidung in Simmern (Rhein-Hunsrück-Kreis). Bei einem Rundgang will sich die SPD-Politikerin über die Artikel der Bundeswehrbekleidung GmbH informieren und mit Soldatinnen und Soldaten sprechen.