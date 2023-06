Bei einem Verkehrsunfall mit einem Wohnmobil sind im Landkreis Simmern (Hunsrück) vier Menschen schwer und zwei leicht verletzt worden. Das teilte die Polizeidirektion Koblenz am Montag mit. Demnach war das Wohnmobil aus zunächst ungeklärten Gründen innerhalb einer Baustelle auf der B50 in Höhe der Anschlussstelle Simmern/Mitte in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem Auto und einem Transporter zusammengestoßen.