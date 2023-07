Ein Wald- und Flächenbrand hat bei Perscheid im Rhein-Hunsrück-Kreis einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Die Kreisstraße 88 wurde am Dienstag wegen der Löscharbeiten ganz gesperrt, wie die Polizei in Koblenz berichtete. "Das ist ein größerer Brand, wie groß genau, wissen wir noch nicht", sagte ein Polizeisprecher. Das Feuer sei gegen 16.30 Uhr gemeldet worden und der Flächenbrand weite sich in Richtung Süden aus. Einzelheiten waren zunächst noch unklar.