Beim Brand eines Wohnhauses in Sankt Goar (Rhein-Hunsrück-Kreis) ist ein Schaden in Höhe von bis zu 100.000 Euro entstanden. Zwei Bewohner seien zudem mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vorsichtshalber ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am späten Dienstagabend mit. Die Wohnungen im Obergeschoss seien wegen des Brandes und des Löschwassers vorerst nicht bewohnbar. Wann die Bewohnerinnen und Bewohner dort zurückkehren können, sei nicht absehbar. Außerdem war zunächst unklar, warum das Feuer am Dienstagnachmittag ausbrach. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf 50.000 bis 100.000 Euro.