Bei einem Verkehrsunfall auf der L220 bei Oberwesel (Rhein-Hunsrück-Kreis) ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden, seine 59 Jahre alte Mitfahrerin starb noch an der Unfallstelle. Wie die Polizei mitteilte, verlor der 64 Jahre alte Fahrer am Samstag kurz nach einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Motorrad, geriet auf die Gegenfahrbahn und schlitterte schließlich gegen die Schutzplanke. Der 64-Jährige wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Seine Mitfahrerin erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Die L220 war für mehrere Stunden voll gesperrt.