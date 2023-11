Eine Fußgängerin ist am Freitagabend bei einem Zusammenprall mit einem Auto im Rhein-Lahn-Kreis schwer verletzt worden. Die 53-Jährige habe die Fahrbahn in Nastätten gequert, als ein Auto mit ihr kollidierte, teilte die Polizei mit. Die Fußgängerin wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 42-jährige Autofahrer wurde leicht verletzt, kam aber zur weiteren Abklärung ebenfalls in ein Krankenhaus.